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ترامب: على إيران "إبرام اتفاق قبل أن لا يبقى هناك شيء"
أخبار دولية
2025-06-13 | 07:27
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ترامب: على إيران "إبرام اتفاق قبل أن لا يبقى هناك شيء"
حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الجمعة على "إبرام اتفاق قبل أن لا يبقى هناك شيء" بعدما باشرت إسرائيل شن ضربات على الجمهورية الإسلامية، محذرا بأن "الضربات المقبلة ستكون أكثر عنفا".
وأعلن ترامب على منصته تروث سوشال "ثمة حتى الآن الكثير من الموت والدمار، لكن ما زال هناك وقت لوقف هذه المذبحة والهجمات المقبلة المقررة التي ستكون أكثر عنفا".
وأضاف "افعلوا ذلك قبل أن لا يبقى هناك شيء... افعلوا ذلك ببساطة، قبل أن يفوت الأوان".
وكتب ترامب "أعطيت إيران الفرصة تلو الأخرى لإبرام اتفاق".
وتابع "قلت لهم إن ذلك سيكون أسوأ من كل ما عرفوا او توقعوا او كل ما قيل لهم في السابق، إن الولايات المتحدة تصنع المعدات العسكرية الأفضل والأكثر فتكا من أي كان في العالم، وبفارق كبير، وإن إسرائيل لديها الكثير منها، وإنها ستتلقى المزيد، وإنهم يعرفون كيف يستخدمونها".
وكتب ترامب "بعض الإيرانيين من الخط المتشدد تكلموا بشجاعة، لكنهم لم يكونوا على علم بما سيحصل لهم. جميعهم قتلوا الآن، والقادم أسوأ".
وكان ترامب أكد في وقت سابق لشبكة فوكس نيوز أنه أُبلغ مسبقا بالضربات الاسرائيلية الواسعة النطاق على إيران، مكررا موقفه بأنه لا يمكن أن يُسمح لطهران بامتلاك قنبلة نووية.
وقال ترامب "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونحن نأمل في أن نعود الى طاولة المفاوضات. سنرى"، وذلك في إشارة الى الجولة المقبلة من المباحثات النووية بين طهران وواشنطن، والتي كانت مقررة الأحد في مسقط.
ونقل التلفزيون عنه قوله إن "الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن نفسها والدفاع عن إسرائيل في حال ردت إيران".
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