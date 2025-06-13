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بزشكيان: سنرد بشكل عاجل وصارم على العدوان الإسرائيلي

أخبار دولية
2025-06-13 | 08:02
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بزشكيان: سنرد بشكل عاجل وصارم على العدوان الإسرائيلي
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بزشكيان: سنرد بشكل عاجل وصارم على العدوان الإسرائيلي

اكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده سترد بشكل عاجل وصارم على العدوان الإسرائيلي، مشدّدًا على أن «الرد المشروع والساحق سيدفع الكيان الصهيوني للندم على فعلته الغبية».

وفي كلمة له، أشار الرئيس الإيراني إلى أن «العدوان يظهر الطبيعة الإجرامية للكيان الذي تأسس على قتل الأطفال والاحتلال»، مؤكدًا أن إيران، بقدر ما أثبتت استعدادها للحوار، «سترد بحزم على أي عدوان وستدافع عن سيادتها».

ودعا بزشكيان أبناء الشعب إلى «الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها»، مطمئنًا إلى أن «البلاد ستخرج من الأزمة مرفوعة الرأس».

أخبار دولية

وصارم

العدوان

الإسرائيلي

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