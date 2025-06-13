نتنياهو: العملية ستستمر لعدد الأيام الذي يلزم لإزالة هذا التهديد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ضربت أهدافًا نووية في إيران، الجمعة، وقال إن العملية ستستمر لأيام عديدة.



وذكر نتنياهو في خطاب تلفزيوني: "قبل لحظات، أطلقت إسرائيل عملية الأسد الصاعد، وهي عملية عسكرية مُحددة الهدف لدحر التهديد الإيراني الذي يُهدد وجود إسرائيل"، وأضاف: "ستستمر هذه العملية لأيام عديدة لإزالة هذا التهديد".



وتابع أن إيران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية، وأنها "قد تُنتج سلاحًا نوويًا" إذا لم تُوقف.



وقال نتنياهو: "هذا خطر واضح وحاضر على وجود إسرائيل"، وأضاف: "لقد ضربنا رأس برنامج التسلح النووي الإيراني".



وتابع: "استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز. واستهدفنا علماء إيران النوويين العاملين على القنبلة النووية الإيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".



وأضاف نتنياهو: "في دفاعنا عن أنفسنا، ندافع أيضًا عن الآخرين، ندافع عن جيراننا العرب، لقد عانوا هم أيضًا من حملة الفوضى والدمار التي شنتها إيران".

