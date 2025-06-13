إسرائيل تؤكد قتل معظم قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران أدت إلى قتل معظم كبار قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني.



وأفادت الوزارة في بيان بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أُبلغ بأنه تم القضاء على معظم قادة القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أثناء اجتماعهم في مقرهم السري، بمن فيهم قائد القوة العميد أمير علي حاجي زاده.



كما أفاد البيان بمقتل قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري وقائد القيادة الجوية في ضربة إسرائيلية.



وأفاد الجيش بأن "سلسلة قيادة سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني كانت مجتمعة في مركز قيادة تحت الأرض للتحضير لهجوم على اسرائيل".



ولفت البيان الى أنه "في سياق الضربات الأولى، ضربت مقاتلات عسكرية المركز القيادي حيث كان قائد القوات الجوية (في الحرس الثوري) أمير علي حاجي زاده إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين".