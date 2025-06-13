دبلوماسيون: مجلس الأمن يجتمع بشأن إيران في وقت لاحق اليوم

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم الجمعة بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران بطلب من طهران.













