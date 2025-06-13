ماكرون: لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها، داعيا جميع الأطراف إلى "أقصى درجات ضبط النفس" عقب ضربات اسرائيلية على إيران.وقال ماكرون بالإنكليزية على إكس: "تؤكد فرنسا مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها".وأضاف: "لتجنب تعريض استقرار المنطقة بأسرها للخطر، أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد".