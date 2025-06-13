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السوداني استقبل القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق: ما حصل ضد إيران يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
أخبار دولية
2025-06-13 | 09:31
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السوداني استقبل القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق: ما حصل ضد إيران يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ستيفن فاجن، وقائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش الجنرال كيفن ليهي، وذلك في أعقاب التطورات الخطيرة الناجمة عن الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد السوداني موقف العراق الثابت والحاسم بأن ما حصل ضد إيران يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعملاً عدوانيًا يقوض قواعد النظام الدولي ويهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن توقيت الاعتداء الذي جاء في وقت لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية جارية، لا يُضعف جهود التهدئة فحسب، بل يكشف عن نية متعمدة للتصعيد وجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع بدلاً من منعها.
وجدد رئيس مجلس الوزراء الرفض القاطع لاستخدام أراضي العراق أو مجاله الجوي في تنفيذ أو تسهيل أي أعمال عدوانية ضد أي دولة مجاورة، والتأكيد على حق العراق ومسؤوليته في حماية سيادته، وأن الحكومة العراقية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لهذا الغرض، إلى جانب مطالبة كل الأطراف الدولية باحترام هذا المبدأ.
وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خطوات مسؤولة ومباشرة لإعادة التأكيد على حظر استخدام القوة، والعمل على منع انزلاق المنطقة إلى دوامة من العنف غير المنضبط.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال وقائد قوات التحالف موقف الولايات المتحدة المعلن بعدم المشاركة في الهجوم بأي شكل من الأشكال، مشيرين إلى حرص بلادهم على عدم إدخال العراق في الصراع طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.
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