ترامب: كنّا على علم بخطط إسرائيل للهجوم على إيران

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّه وفريقه كانوا على علم بخطط إسرائيل للهجوم على إيران.



وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إنّ ترامب عندما سُئل عن نوع الإخطار الذي تلقته الولايات المتحدة قبل الهجوم، قال في مقابلة هاتفية قصيرة: "إخطار؟ لم يكن إخطارًا، وإنما كنا نعلم ما يحدث".



وأوضح ترامب للصحيفة أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، الخميس ويعتزم التحدث إليه مجددًا اليوم.



ووصف ترامب العملية بأنها "هجوم ناجح للغاية، وهذا وصف متواضع".