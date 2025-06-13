عراقجي في رسالة إلى مجلس الأمن: لعقد اجتماع في شأن الضربات الإسرائيلية على إيران

طلب وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقد اجتماع في شأن الضربات الإسرائيلية على إيران.



وقال إنّ إسرائيل "تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وعلى المجتمع الدوليّ أن لا يسمح بمرور هذه الجرائم من دون عقاب".



واعتبر أنّ إيران "تؤكد مجددًا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسترد بحزم وبشكل متناسب على هذه الأعمال غير القانونية الجبانة".



وأعلن دبلوماسيون أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعًا في وقت لاحق من اليوم في شأن الضربات الإسرائيلية على إيران بطلب من طهران.