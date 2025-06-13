تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين بعد هجوم إسرائيل على إيران

أعلن مصدران لرويترز، أن مؤتمر الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن تستضيفه فرنسا والسعودية بهدف صياغة خارطة طريق لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، جرى تأجيله بعد أن شنت إسرائيل هجوما عسكريا على إيران.



وأكد مصدر دبلوماسي غربي في الرياض أن المؤتمر سيؤجل بسبب الهجمات على إيران.



وقال مصدر مطلع ثان إن بعض الوفود من الشرق الأوسط لن تحضر أو لم تتمكن من الحضور بسبب التطورات.

