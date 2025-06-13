قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: للامتناع عن المزيد من التصعيد

دعا قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد بعد الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية وعسكرية في إيران، وفق ما أكّد مكتب رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر.



وقال مكتب ستارمر في بيان إنّ رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس في شأن الوضع.



وأوضح أنّهم "ناقشوا المخاوف الشديدة القائمة منذ فترة طويلة بشأن برنامج إيران النوويّ".



ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد الذي يمكن أن يزيد زعزعة استقرار المنطقة.