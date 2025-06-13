اتصال بين وزير الخارجية الأردني ونظيره الكويتي: لضرورة إنهاء جذور التوتر في المنطقة

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اتصالًا هاتفيًّا بحثا في خلاله تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.



وأكّد الوزيران إدانة العدوان الإسرائيلي، وضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع الذي سيمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.



كما أكّدا ضرورة إنهاء كل جذور التوتر والصراع في المنطقة.