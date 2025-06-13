نتنياهو: أمرت بالقضاء على البرنامج النوويّ الإيرانيّ قبل 6 أشهر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّه أمر بالقضاء على البرنامج النوويّ الإيرانيّ قبل 6 أشهر.



وكشف أنّه حدد تاريخ العملية ليكون في نهاية نيسان ولأسباب مختلفة لم يتم ذلك، مؤكّدًا أنّ ضرب إيران اليوم لم يأت صدفة.



وقال إنّ إيران عملت على تعزيز منظومتها الصاروخية الباليستية بعد الهجوم الإسرائيليّ السابق.



واعتبر نتنياهو أنّ الصواريخ الإيرانية كانت تهديدًا وجوديًا لإسرائيل.



ورأى أنّ الجميع بات يدرك أهمية ضرب إيران، بعد التغييرات في الأجهزة الأمنية بإسرائيل.



وشدّد على أنّه لم يكن لإسرائيل أيّ خيار إلّا ضرب إيران حتى في غياب أيّ دعم أميركيّ.



وأكّد أنّه لا يعرف تمامًا متى ستنتهي العملية العسكرية في إيران.



وأوضح أنّ ما تفعله إسرائيل مع إيران يختلف في مستواه عما فعلته مع "حماس" بـ"حزب الله".