وزير خارجية فرنسا: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية رغم ما يحدث بالمنطقة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطينية على الرغم مما يحدث في المنطقة، في إشارة إلى الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل في وقت سابق اليوم على إيران.

