وزير الخارجية التركيّ: وجوب تخلّي إسرائيل فورًا عن استراتيجيتها المزعزعة لاستقرار المنطقة

أكّد وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان، وجوب تخلّي إسرائيل فورًا عن "استراتيجيتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".



وشدّد على أنّ المفاوضات النووية التي بدأها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.



ولفت فيدان إلى أنّ أنقرة على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران والعراق والأردن.



وأوضح أنّ تركيا اتخذت التدابير اللازمة على أعلى مستوى لمواجهة المخاطر الأمنية في المنطقة.