ترامب: إسرائيل استخدمت "عتادا أميركيا عظيما" في مهاجمة إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع أكسيوس في مقابلة، أن إسرائيل استخدمت "عتادا أميركيا عظيما" في خلال الهجوم على إيران.



ونقل الموقع عن ترامب قوله إن إيران أصبح لديها الآن دافع أقوى للتوصل إلى اتفاق نووي بعد الضربات الإسرائيلية.



وأفاد أكسيوس نقلا عن ترامب قوله: "لم أستطع إقناعهم بالتوصل إلى اتفاق خلال 60 يوما. كانوا قريبين من ذلك، وكان يتعين عليهم فعل ذلك. ربما يحدث هذا الآن".