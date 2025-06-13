ترامب: إسرائيل استخدمت عتادًا أميركيًا عظيمًا خلال الهجوم على إيران

استخدمت إسرائيل عتادًا أميركيًا عظيمًا، خلال الهجوم على إيران، وفق ما رأى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إنّ إيران أصبح لديها الآن دافع أقوى للتوصل إلى اتفاق نوويّ بعد الضربات الإسرائيلية.



وأفاد أكسيوس بعدم قدرة ترامب على إقناعهم بالتوصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا.



وقال ترامب: "كانوا قريبين من ذلك، وكان يتعين عليهم فعل ذلك. ربما يحدث هذا الآن".