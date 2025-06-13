أميركا أخطرت حلفاء في الشرق الأوسط بهجوم إسرائيل المزمع على إيران

أعلنت ثلاثة مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت عددا من الحلفاء الإقليميين في الشرق الأوسط بالهجوم الإسرائيلي الوشيك على إيران قبل ساعات من تنفيذه.



وفي مذكرة دبلوماسية أُرسلت بعد ظهر أمس الخميس، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الهجوم الإسرائيلي سيقع في وقت متأخر أمس. وكانت قطر من الدول التي تلقت الإخطارات.



ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق.