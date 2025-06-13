مستشار الأمن القوميّ: إسرائيل لا تخطط لقتل القادة السياسيين الإيرانيين

أكّد مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ تساحي هنغبي أنّ إسرائيل لا تخطط في هذه المرحلة لاستهداف القيادة السياسية الإيرانية، وذلك بعد الهجمات على المواقع العسكرية والنووية.



وقال هنغبي للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "ورجالاته... لا توجد حاليًا أي خطة لقتلهم".