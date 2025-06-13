بحثٌ إماراتيّ قطريّ عمانيّ فرنسيّ وبريطانيّ في أخر المستجدات في المنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتيّ، عبدالله بن زايد خلال اتصالات هاتفية مع كل من وزراء خارجية قطر وعمان وفرنسا وبريطانيا أخر المستجدات في المنطقة.



وناقشوا تداعيات التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات.