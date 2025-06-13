الجيش الإسرائيليّ: تفعيل إنذار قيادة الجبهة الداخلية يأتي عقب رصد استعداد إيران لإطلاق نحو 100 صاروخ باليستيّ

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ تفعيل إنذار قيادة الجبهة الداخلية يأتي عقب رصد المؤسسة الأمنية استعداد إيران لإطلاق نحو 100 صاروخ باليستيّ قد يتم توجيهها نحو إسرائيل.



ودعا جميع المواطنين في البلاد إلى البقاء قرب منطقة محمية حتى إشعار آخر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق بعد صدور التحذير.