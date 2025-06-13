ماكرون: إيران خصبت اليورانيوم بدرجة تزيد أربعين ضعفًا عن المسموح

أكّد الرئيس الفرنسيّ إمانويل ماكرون، أنّ فرنسا لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.



وحمّل إيران "مسؤولية كبيرة عن زعزعة استقرار المنطقة".



وقال: "لا يمكننا العيش في عالم تمتلك فيه إيران أسلحة نووية".



وأوضح ماكرون أنّ إيران خصبت اليورانيوم بدرجة تزيد أربعين ضعفًا عن المسموح، "أي لدرجة كان يمكن بها تصنيع سلاح نوويّ".



واعتبر أنّ المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج إيران النوويّ مقلقة.



وشدّد على العمل لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط.