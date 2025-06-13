قائد الثورة الإسلاميّة: قوّاتنا المسلّحة متأهّبة ويقف خلفها مسؤولو البلاد وكلّ أبناء الشعب

اعتبر قائد الثورة الإسلاميّة أنّ "الكيان الصهيونيّ ارتكب خطًأ فادحًا، واقترف حماقة سوف تجلب عواقبها الويلات له".



وأكّد أنّ الشعب الإيرانيّ لن يسكت "على دماء شهدائه ولن يغضّ الطرف عن انتهاك سماء بلاد".



وقال: "قوّاتنا المسلّحة متأهّبة، ويقف خلفها مسؤولو البلاد وكلّ أبناء الشعب".



ولفت إلى صدور رسائل مماثلة من مختلف التيارات السياسية والشخصيات في البلاد.



ورأى أنّ "الجميع يشعر بضرورة التصدي الحازم إزاء طبيعة الكيان الصهيونيّ".



وقال: "لا بدّ من التصرف بحزم، وإن شاء الله سيكون التصرف بحزم، ولن نتساهل".



وأضاف: "ستغدو الحياة مريرة بالنسبة إليهم بلا شك. لا يتوهّموا أنهم ضربوا وانتهى الأمر؛ كلا، هم من بدؤوا، وهم من أشعلوا الحرب. نحن لن نسمح لهم بأن يفلتوا سالمين من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها".



وشدّد على أنّ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستوجّه ضربات قاسية لإسرائيل.