الجيش الإسرائيليّ: إيران قادرة على إلحاق أذى بالغ بالجبهة الداخلية

حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ إيفي ديرفين من أن إيران قادرة على إلحاق أذى "بالغ" بالجبهة الداخلية لإسرائيل، عقب شنّها ضربات على مواقع نووية وعسكرية في الجمهورية الإسلامية.



وقال ديفرين: "لإيران القدرة على إلحاق الأذى بالجبهة الداخلية بشكل بالغ"، وذلك خلال إحاطة صحافية متلفزة قطعت قبل انتهائها بسبب ما قال مسؤول إسرائيلي إنه هجوم إيراني وشيك.