موسكو نددت بأفعال إسرائيل ضد طهران

نددت موسكو بأفعال إسرائيل ضد طهران، وفق ما أكد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان.



وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في مكالمة منفصلة أن القضايا المتعلقة بالبرنامج النوويّ الإيرانيّ لا يمكن حلها إلّا من خلال الدبلوماسية.



وأوضح بيان للكرملين أنّ بوتين أبلغ بزشكيان بأن روسيا "تندد بأفعال إسرائيل التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة" وقدم تعازيه في القتلى.



ولفت إلى أنّ بوتين أكد خلال محادثته مع نتنياهو "أهمية العودة إلى عملية المحادثات وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النوويّ الإيرانيّ من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية فقط".



وأفاد بيان الكرملين بأن روسيا ستبقى على اتصال وثيق مع كل من إيران وإسرائيل.