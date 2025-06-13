خامنئي: إسرائيل من بدأت الحرب

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان، إن إسرائيل هي من بدأت الحرب، مضيفا أن طهران لن تسمح لها بشن هجمات "كر وفر" دون عواقب وخيمة.وذكر خامنئي في البيان "لن يظل النظام الصهيوني سالما من عواقب جريمته. الأمة الإيرانية يجب أن تتأكد من أن ردنا لن يكون فيه أي تقصير".