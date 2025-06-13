العلاقات العامة للجيش الإيرانيّ: إسقاط طائرتين مقاتلتين من طراز F35 تابعة للجيش الإسرائيليّ

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيرانيّ أنّ قوات الدفاع الجويّ التابعة للجيش الإيرانيّ نجحت في استهداف طائرتين مقاتلتين من طراز F35 تعودان للجيش الإسرائيليّ، إضافة إلى عدد كبير من الطائرات المُسيّرة الصغيرة.



وأكّد البيان أنّ مصير طياري الطائرتين لا يزال مجهولًا ويجري التحقيق في شأنه.



ولفت إلى أنّه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقًا.