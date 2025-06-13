الحرس الثوريّ الإيرانيّ يؤكد شن هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل

أعلن الحرس الثوريّ الإيرانيّ شنّ ضربات صاروخية على عشرات الأهداف في إسرائيل، بعدما نفذت الأخيرة هجوما واسعًا على الجمهورية الإسلامية.



وقال بيان: "نفذ حرس الثورة الإسلامية رده الحازم والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيونيّ الغاصب في الأراضي المحتلة".