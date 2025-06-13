عراقجي يؤكد رفض إيران دعوات ضبط النفس بعد الضربات الاسرائيلية

أكد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أن بلاده ترفض الدعوات الى ضبط النفس عقب الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل ضد مواقع عسكرية ونووية.



وأفادت الخارجية الإيرانية بأن عراقجي "رفض الدعوات الموجهة الى إيران لضبط النفس بعد العدوان الإسرائيلي"، وذلك خلال اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.