ولي العهد السعودي وترامب يبحثان التطورات في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.



وناقش الجانبان أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.