نتنياهو متوجّهًا للشعب الإيرانيّ: أنا والشعب الإسرائيليّ معكم

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، تدمير جزء كبير من ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية.



واعتبر أنّ النظام الإيرانيّ أصبح أضعف من أيّ وقت مضى.



ورأى أنّها "فرصة للشعب الإيرانيّ للوقوف في وجهه".



وقال نتنياهو متوجّهًا للشعب الإيرانيّ: "أنا والشعب الإسرائيليّ معكم".

وتوعّد إيران بمزيد من الضربات عقب الهجوم الواسع.