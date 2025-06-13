اتصال هاتفيّ بين نتنياهو وترامب

اتصل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في ظل تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.