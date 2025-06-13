إيران تؤكد حصول أضرار محدودة في منشأتي فوردو وأصفهان

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ أضرارًا محدودة لحقت بموقع فوردو النوويّ جنوب طهران وموقع آخر في وسط البلاد بعد الهجمات الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم الوكالة بهروز كمالوندي إنّ "الأضرار اقتصرت على مناطق لم تسبب أي أضرار هيكلية في حالة فوردو... وفي أصفهان، وقعت أيضا هجمات على عدة نقاط مرتبطة بمستودعات اشتعلت فيها النيران"، مضيفا أن "الأضرار لم تكن واسعة النطاق وليس هناك ما يدعو للقلق في ما يتعلق بالتلوث".