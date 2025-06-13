غروسي: منشأة التخصيب فوق الأرض في نطنز دمرت

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمجلس الأمن الدولي، أن منشأة التخصيب التجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي الإيراني تم تدميرها.



وأضاف غروسي مخاطبا المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة: "في الوقت الحاضر، تبلغنا السلطات الإيرانية بشن هجمات على منشأتين أخريين، وهما محطة فوردو لتخصيب الوقود وفي أصفهان".



وتابع: "في هذه اللحظة ليس لدينا معلومات كافية تتجاوز الإشارة إلى أن نشاطا عسكريا حدث حول هاتين المنشأتين أيضا".