بحثٌ بين أمير قطر والرئيس الأميركيّ في مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب، آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة لاسيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيليّ على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وشدد الأمير، في اتصال هاتفيّ، على ضرورة العمل إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.



وأكد الرئيس الأميركيّ استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليميّ.



وبحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.