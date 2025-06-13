سفير إيران لدى الأمم المتحدة: 78 قتيلًا و320 جريحًا في الضربات الإسرائيلية

أسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران عن مقتل 78 شخصًا، بما في ذلك كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين، وفق ما أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة.



وقال السفير الإيرانيّ لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "حتى الآن، استشهد 78 شخصًا، بما في ذلك كبار المسؤولين العسكريين، وأصيب أكثر من 320 آخرين".



ولفت إلى أنّ الغالبية العظمى منهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.