نجل شاه إيران يدعو قوات الأمن إلى الانشقاق عن نظام الجمهورية الاسلامية

ناشد رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، قوات الأمن في البلاد الانشقاق عن الدولة التي يحكمها رجال الدين.



وأعرب عن أمله في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بعد الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل.



وحمل رضا بهلوي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مسؤولية "جر إيران إلى حرب" مع إسرائيل.



ووصف الحكومة في طهران بأنّها "ضعيفة ومنقسمة".



وقال في بيان: "قد تسقط. وكما قلت لأبناء وطني: إيران لكم، وعليكم استعادتها. أنا معكم. ابقوا أقوياء وسننتصر".



وأضاف: "لقد قلت للجيش والشرطة وقوات الأمن: انشقوا عن النظام. احترموا قسم أي جندي شريف. انضموا إلى الشعب".



وطالب المجتمع الدوليّ بعدم إمداد يد العون "لهذا النظام الإرهابيّ المحتضر".