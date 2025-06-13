فون دير لاين: على الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس الإسرائيليّ في شأن الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط.



وحثت الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.



وقالت في منشور على منصة إكس: "أكدتُ على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها".



وأضافت: "في الوقت نفسه، فإن الحفاظ على الاستقرار الإقليميّ أمرٌ بالغ الأهمية".