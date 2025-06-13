إيران تطلق دُفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على اسرائيل

أطلقت إيران دُفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت وفق الإعلام الرسميّ الإيرانيّ، بعد أن استُهدفت بضربات مواقع عديدة في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية.



وأورد التلفزيون الرسميّ الإيرانيّ: "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني انطلاقا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.