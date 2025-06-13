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حرائق وتصاعد دخان كثيف من مطار مهراباد في طهران

اشتعلت نيران وتصاعد دخان كثيف من مطار مهراباد في العاصمة الإيرانية، وفق مراسل وكالة فرانس برس، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في المنطقة.



ونشرت وكالة الأنباء الطالبية "إسنا" فيديو يُظهر تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار في غرب طهران، فيما أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع "انفجار" هناك.

اشتعلت نيران وتصاعد دخان كثيف من مطار مهراباد في العاصمة الإيرانية، وفق مراسل وكالة فرانس برس، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في المنطقة.



ونشرت وكالة الأنباء الطالبية "إسنا" فيديو يُظهر تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار في غرب طهران، فيما أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع "انفجار" هناك.