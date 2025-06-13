الجيش الإسرائيليّ: هجوم على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيرانيّ في منطقة أصفهان

#فيديو جيش الدفاع هاجم المنشاة النووية في منطقة أصفهان
⭕️ أكملت طائرات سلاح الجو الحربية اليوم هجومًا على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيراني في منطقة أصفهان.
⭕️في المنشأة تجرى عملية اعادة تحويل لليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن عملية إنتاج… pic.twitter.com/gexP6rBxrd
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025
#فيديو جيش الدفاع هاجم المنشاة النووية في منطقة أصفهان
⭕️ أكملت طائرات سلاح الجو الحربية اليوم هجومًا على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيراني في منطقة أصفهان.
⭕️في المنشأة تجرى عملية اعادة تحويل لليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن عملية إنتاج… pic.twitter.com/gexP6rBxrd