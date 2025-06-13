الجيش الإسرائيليّ: هجوم على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيرانيّ في منطقة أصفهان

#فيديو جيش الدفاع هاجم المنشاة النووية في منطقة أصفهان



⭕️ أكملت طائرات سلاح الجو الحربية اليوم هجومًا على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيراني في منطقة أصفهان.



⭕️في المنشأة تجرى عملية اعادة تحويل لليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن عملية إنتاج… pic.twitter.com/gexP6rBxrd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2025

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي مقطعًا مصوّرًا للجيش الإسرائيليّ ويهاجم المنشاة النووية في منطقة أصفهان.وقال إنّ طائرات سلاح الجو الحربية أكملت هجومًا على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيرانيّ في منطقة أصفهان.وأضاف: "في المنشأة تجرى عملية اعادة تحويل لليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن عملية إنتاج السلاح النوويّ".وأكّد أنّه "خلال الهجوم تم تدمير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدنيّ، وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، ومختبرات وبنى تحتية إضافية".