الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل
أخبار دولية
2025-06-13 | 23:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل
أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل فجر السبت، وفقا لوسائل إعلام رسمية، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن رصد صواريخ قادمة من إيران.
وأفاد التلفزيون الايراني الرسمي عن "جولة جديدة من هجمات الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها الدامية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية.
أخبار دولية
جديدة
الصواريخ
إسرائيل
التالي
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل: تبادل للغارات وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وطهران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:28
إيران تطلق دُفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على اسرائيل
أخبار دولية
18:28
إيران تطلق دُفعة جديدة من الهجمات الصاروخية على اسرائيل
0
آخر الأخبار
21:52
الإذاعة الإسرائيلية: دفعة رابعة من الصواريخ التي أطلقت من إيران استهدفت مناطق المروج وطبرية شمال إسرائيل
آخر الأخبار
21:52
الإذاعة الإسرائيلية: دفعة رابعة من الصواريخ التي أطلقت من إيران استهدفت مناطق المروج وطبرية شمال إسرائيل
0
خبر عاجل
22:29
الجيش الإسرائيلي: دفعة صاروخية أخرى أطلقت للتو من إيران باتجاه إسرائيل ويجب البقاء في الملاجئ
خبر عاجل
22:29
الجيش الإسرائيلي: دفعة صاروخية أخرى أطلقت للتو من إيران باتجاه إسرائيل ويجب البقاء في الملاجئ
0
آخر الأخبار
18:22
وكالة فارس للأنباء: الحرس الثوريّ أطلق دفعة من الصواريخ من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه
آخر الأخبار
18:22
وكالة فارس للأنباء: الحرس الثوريّ أطلق دفعة من الصواريخ من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:23
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
أخبار دولية
01:23
إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"
0
أخبار دولية
22:34
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل: تبادل للغارات وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وطهران
أخبار دولية
22:34
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل: تبادل للغارات وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وطهران
0
أخبار دولية
21:14
غوتيريش بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران: "كفى تصعيدا حان الوقت لكي يتوقف ذلك"
أخبار دولية
21:14
غوتيريش بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران: "كفى تصعيدا حان الوقت لكي يتوقف ذلك"
0
أخبار دولية
19:57
الجيش الإسرائيليّ: هجوم على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيرانيّ في منطقة أصفهان
أخبار دولية
19:57
الجيش الإسرائيليّ: هجوم على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيرانيّ في منطقة أصفهان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-05-31
سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون تجمعًا لجنود العدو وآلياته في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس
آخر الأخبار
2025-05-31
سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون تجمعًا لجنود العدو وآلياته في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس
0
حال الطقس
2025-05-27
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
2025-05-27
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
0
خبر عاجل
2025-05-24
نسب الاقتراع حتى قرابة الساعة السادسة: الجنوب 36.42 % والنبطية 31.41 %
خبر عاجل
2025-05-24
نسب الاقتراع حتى قرابة الساعة السادسة: الجنوب 36.42 % والنبطية 31.41 %
0
أخبار دولية
2025-05-27
اغتيال قاضٍ بسلاح أبيض جنوب إيران
أخبار دولية
2025-05-27
اغتيال قاضٍ بسلاح أبيض جنوب إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:06
المندوب الإسرائيليّ إلى الأمم المتحدة: كشفنا عن خطة لهجمات مستقبلية على إسرائيل
أخبار دولية
17:06
المندوب الإسرائيليّ إلى الأمم المتحدة: كشفنا عن خطة لهجمات مستقبلية على إسرائيل
0
أخبار دولية
16:48
المندوب الإيرانيّ لدى الأمم المتحدة: السكوت ضد الاستفزازات الإسرائيلية شجّعها على تعدّي الخطوط الحمراء
أخبار دولية
16:48
المندوب الإيرانيّ لدى الأمم المتحدة: السكوت ضد الاستفزازات الإسرائيلية شجّعها على تعدّي الخطوط الحمراء
0
أخبار لبنان
16:11
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
أخبار لبنان
16:11
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
0
رياضة
14:21
التطورات الأخيرة لكرة السلة ومنتخب لبنان
رياضة
14:21
التطورات الأخيرة لكرة السلة ومنتخب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:15
الهجوم الإسرائيليّ على إيران... متابعة للموقف الأميركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات
تقارير نشرة الاخبار
14:07
ديوان شعر حكمت ابو زيد يختصر تجربة شخصية حول اعادة تشكيل الذات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إعادة افتتاح مغارة جعيتا... والعمل على إنجاز الترتيبات الضرورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع وصلت إلى لبنان وحطت في سهيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التصعيد الإيرانيّ–الإسرائيليّ يهزّ الاقتصاد العالميّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التصعيد الإيرانيّ–الإسرائيليّ يهزّ الاقتصاد العالميّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
04:14
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
04:14
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
2
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
خبر عاجل
23:51
طيران الشرق الأوسط تُعلّق رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر وتُلغي الرحلات قبل ظهر اليوم
3
خبر عاجل
03:33
الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني
خبر عاجل
03:33
الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني
4
خبر عاجل
15:10
معلومات للـLBCI: الطيران المدني إتخذ قرارا بإقفال المجال الجوي اللبناني حتى السادسة صباحاً
خبر عاجل
15:10
معلومات للـLBCI: الطيران المدني إتخذ قرارا بإقفال المجال الجوي اللبناني حتى السادسة صباحاً
5
أخبار لبنان
05:49
حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد خطير لن يُضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها قوة
أخبار لبنان
05:49
حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد خطير لن يُضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها قوة
6
خبر عاجل
06:06
ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة
خبر عاجل
06:06
ترامب: بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة لكنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي كان سيحدث فجميعهم موتى الآن والأمر سيزداد سوءًا فبالفعل حصل موت ودمار هائل لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المجزرة
7
خبر عاجل
09:36
القناة 12 الإسرائيلية: هجمات على مطار مهرآباد ومطار بوشهر حيث تتمركز طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية
خبر عاجل
09:36
القناة 12 الإسرائيلية: هجمات على مطار مهرآباد ومطار بوشهر حيث تتمركز طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية
8
خبر عاجل
06:25
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الأردن والعراق لليوم
خبر عاجل
06:25
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الأردن والعراق لليوم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More