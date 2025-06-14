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إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل

أخبار دولية
2025-06-13 | 23:01
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إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل
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إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل فجر السبت، وفقا لوسائل إعلام رسمية، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن رصد صواريخ قادمة من إيران. 
     
وأفاد التلفزيون الايراني الرسمي عن "جولة جديدة من هجمات الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردا على ضرباتها الدامية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية.
     

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