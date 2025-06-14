إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"

أسقطت القوات الإيرانية السبت مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.



وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الايرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية" مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".

