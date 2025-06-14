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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "منظومات دفاعية" إيرانية خلال الليل في منطقة طهران
أخبار دولية
2025-06-14 | 02:55
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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "منظومات دفاعية" إيرانية خلال الليل في منطقة طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية استهدفت منظومات دفاع جوية إيرانية في سلسلة ضربات ليلية على منطقة طهران.
وأفاد الجيش في بيان أن "سلاح الجو ضرب خلال الليل عشرات الأهداف بما فيها منشآت صواريخ ارض جو، في إطار عملية تهدف إلى تدمير قدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني في منطقة طهران" مضيفا "للمرة الأولى منذ بدء الحرب ضربت القوات الجوية منظومات دفاعية في منطقة طهران، على مسافة أكثر من 1500 كلم من الأراضي الإسرائيلية".
أخبار دولية
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