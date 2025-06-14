مقتل جنرالين إيرانيين في ضربة إسرائيلية

قُتل جنرالان إيرانيان كبيران في الضربات الإسرائيلية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني السبت، في وقت تواصل إسرائيل استهداف قدرات إيران العسكرية والنووية.وأورد التلفزيون "استشهاد" اللواء غلام رضا محرابي رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان العامة الإيرانية واللواء مهدي رباني نائب رئيس شؤون العمليات في هيئة الأركان العامة.