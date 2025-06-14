الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيستأنف الضربات في طهران بعد استهداف الدفاعات الجوية الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن مقاتلاته ستستأنف ضرب أهداف في طهران، بعدما أفاد عن ضرب الدفاعات الجوية في منطقة العاصمة طهران خلال الليل.



وأكد رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح الجو في بيان أن "الطريق إلى إيران أصبح معبدا"، وأضافا أن القوات "تتحرك طبقا لخطط عملياتها والمقاتلات ستستأنف ضرب أهداف في طهران".

