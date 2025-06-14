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البابا يدعو ايران واسرائيل إلى التحلي بـ"المسؤولية والعقلانية"
أخبار دولية
2025-06-14 | 05:24
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البابا يدعو ايران واسرائيل إلى التحلي بـ"المسؤولية والعقلانية"
دعا البابا لاوون الرابع عشر، إسرائيل وإيران إلى التحلي بـ"المسؤولية والعقلانية" على وقع "التدهور الخطير للوضع" بين البلدين، بحسب ما جاء في وكالة "الصحافة الفرنسية".
وأعلن البابا خلال جلسة عامة في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان "لا يجب أن يهدد أي من الطرفين أبدا وجود الآخر، ومن واجب جميع الدول دعم قضية السلام من خلال سلوك دروب المصالحة وتشجيع الحلول التي تضمن الأمن والكرامة للجميع".
أخبار دولية
ايران
واسرائيل
التحلي
بـ"المسؤولية
والعقلانية"
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