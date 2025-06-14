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الجيش الإسرائيليّ: اغتلنا تسعة علماء وخبراء كبار في مشروع البرنامج النوويّ الإيرانيّ

أخبار دولية
2025-06-14 | 06:09
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الجيش الإسرائيليّ: اغتلنا تسعة علماء وخبراء كبار في مشروع البرنامج النوويّ الإيرانيّ
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الجيش الإسرائيليّ: اغتلنا تسعة علماء وخبراء كبار في مشروع البرنامج النوويّ الإيرانيّ

أكّد الجيش الإسرائيليّ قتل تسعة علماء وخبراء كبار في مشروع البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

 

وقال، في بيان، إنّ جميع العلماء والخبراء الذين قُتلوا كانوا يشكلون مراكز معرفة رئيسية في مشروع إيران النوويّ.

 

وأوضح أنّهم امتلكوا خبرة تراكمية لعشرات السنين في مجالات تطوير السلاح النوويّ.

 

وقال: “من بين كبار العلماء الذين تم تصفيتهم في مشروع البرنامج النوويّ الإيرانيّ:

فريدون عباسي – خبير في الهندسة النووية

محمد مهدي طهرانتشي – خبير في الفيزياء

أكبر مطلي زاده – خبير في هندسة الكيمياء

سعيد برجي – خبير في هندسة المواد

أمير حسن فكيهي – خبير في الفيزياء

عبد الحميد مينوشهر – خبير في فيزياء المفاعلات

منصور عسكري – خبير في الفيزياء

أحمد رضا ذو الفقاري دارياني – خبير في الهندسة النووية

علي باوخائي قتريميخبير في الميكانيك”.

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