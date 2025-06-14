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مقتل قائد شرطة بمسيرة إسرائيلية في غرب إيران
أخبار دولية
2025-06-14 | 10:05
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مقتل قائد شرطة بمسيرة إسرائيلية في غرب إيران
قتل قائد شرطة مدينة أسدآباد في غرب إيران فضلًا عن ضابط فيها في هجوم شنته مسيرة إسرائيلية السبت، على ما أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء.
وذكرت الوكالة أن "هذا الصباح، استشهد قائد الشرطة حبيب الله أكبريان والضابط أمير-حسين سيفي في ضربة من مسيرة في أسدآباد الواقعة على بعد 310 كيلومترات غرب طهران".
أخبار دولية
بمسيرة
إسرائيلية
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