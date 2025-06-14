إعلام إيراني: حريق بحقل بارس الجنوبي للغاز بعد ضربة إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت أن حريقًا إندلع في حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر في جنوب إيران، إثر ضربة إسرائيلية للبنية التحتية للطاقة.